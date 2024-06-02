Опубликован редактор документов LyX 2.4.0

После шести лет разработки опубликован значительный выпуск визуального редактора научных документов LyX 2.4.0, позволяющего создавать тексты с использованием разметки TeX/LaTeX, при этом наглядно редактируя макет документа в WYSIWYM-представлении. Итоговый документ сохраняется в формате LaTeX, но текст может быть импортирован и экспортирован в такие форматы, как PDF, Postscript, DVI, ASCII, HTML, OpenDocument, RTF, ODF, DOC и ePub. Бинарные сборки сформированы для Windows и macOS.

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