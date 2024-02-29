Новая статья: Упакован по максимуму: ИИ-фишки и интересные функции «Яндекс Браузера»

Современные веб-обозреватели в большинстве своём сделаны под копирку и не способны чем-либо удивить. Однако есть исключения. В их числе — фирменный браузер «Яндекса», предлагающий пользователю множество оригинальных и инновационных инструментов для работы с сетевым контентом

Источник: 3dnews.ru