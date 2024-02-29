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Новая статья: Упакован по максимуму: ИИ-фишки и интересные функции «Яндекс Браузера»

Новая статья: Упакован по максимуму: ИИ-фишки и интересные функции «Яндекс Браузера»Современные веб-обозреватели в большинстве своём сделаны под копирку и не способны чем-либо удивить. Однако есть исключения. В их числе — фирменный браузер «Яндекса», предлагающий пользователю множество оригинальных и инновационных инструментов для работы с сетевым контентом
Источник: 3dnews.ru

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