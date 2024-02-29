Выпуск SBCL 2.4.2, реализации языка Common Lisp

Опубликован выпуск SBCL 2.4.2 (Steel Bank Common Lisp), свободной реализации языка программирования Common Lisp. Код проекта написан на языках Common Lisp и Си, и распространяется под лицензией BSD.

В новом выпуске:

Компиляция системой самой-себя на системах x86-64 c Linux теперь производит побитово-идентичные кросс-компилированные fasl-ы там, где сборочным хостом является cmucl, ccl, clisp или сам sbcl.

Оптимизации: Большое число внутренних таблиц, в частности те, которые относятся к поддержке Unicode были переведены на использование хеш функций, избавленных от коллизий (perfect), что улучшило скорость и сократило размер. FIND, POSITION, ASSOC и RASSOC с аргументами неизменной последовательности, содержащими символы в роли ключей, теперь компилируются для поиска с применением хешей, избавленных от коллизий. На системах x86-64 в компиляторе обеспечено устранение перехода jump-to-jump.

Исправления ошибок: Восстановлена возможность наследования и от SEQUENCE и от SB-MOP:FUNCALLABLE-STANDARD-OBJECT. COERCE не будет конвертировать лямбда формы в функции если заданное название типа будет подклассом FUNCTION. LOG с аргументами double-float и рациональными аргументами (в любом порядке) не теряет точности через промежуточный single-float-аргумент. LOG по основанию 2 целочисленной степени двойки вероятнее всего даст математически точный ответ. LOG на рациональных числах близких к единице с числителем или знаменателем близким к степени двойки будут использовать log1p и, таким образом, будет терять меньше точности. Внешний формат utf-8 с Unix-окончаниями строки обновляет информацию его размеров символов при применении быстрого пути для буферов ASCII-символов. Не печаталось содержимое вероятно более не валидных динамически существующих cons-ов в методе PRINT-OBJECT для THREAD объектов. Постоянное размещение внешних точек входа для функций перед любыми другими локальными функциями. Удаление неактивных замечаний оптимизации для закавыченных форм и единичных вызовов APPEND на высокой скорости. Бесконечный цикл в COPY-SEQ на массивах нулевой длины с типом элементов NIL. Исправление компиляции конструкторов структур не верхнего уровня.

Исправления в SB-SIMD: Улучшение проверки границ в SB-SIMD. Исправление SB-SIMD AVX f64.4-reverse. Исправление тасования SB-SIMD на AVX и SSE2. Исправление времени жизни в sse+xmm0 VOP-ах.



Источник: opennet.ru