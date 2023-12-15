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Оценка популярности IPv6 в трафике Cloudflare

Компания Cloudflare проанализировала степень внедрения протокола IPv6 в глобальной сети, используя в качестве источника данных сведения о трафике в своих сервисах. В трафике сети доставки контента число пользователей, поддерживающих IPv6, оценено в 35.9% (доля поддержки IPv6 среди ботов составляет 24%, а среди людей — 46%). Для сравнения по данным интернет-регистратора APNIC общемировая степень внедрения IPv6 оценена в 36.64%. Лидеры по внедрению IPv6: Индия (81.53%), Малазия (69.48%), Франция (66.67%), Бельгия (66.02%) и Германия (64.91%). В России уровень поддержки IPv6 составляет 10.84%, Украине — 11.76%, Беларуси — 13.59%, Казахстане — 14.61%, Узбекистане — 0.15%, Киргизии — 0.05%.

Оценка популярности IPv6 в трафике Cloudflare

Вышеуказанные данные охватывают только поддержку IPv6 на стороне клиентов, поэтому для того, чтобы понять насколько серверы готовы к обслуживанию запросов по IPv6 дополнительно произведён анализ трафика DNS-сервиса 1.1.1.1 (2606:4700:4700::1111). Уровень поддержки IPv6 среди пользователей DNS-сервиса Cloudflare составил 30.5%, а среди серверов — 43.3% при подсчёте числа DNS-запросов и ответов с записями «A» (IPv4) и «AAAA» (IPv6). При объединении данных о запросах и ответах получилось, что лишь в 13.2% случаях соединения с сервером могут быть установлены через IPv6, а не через IPv4, т.е. имеется одновременная поддержка IPv6 как на стороне клиента, так на стороне запрошенного сервера.

Оценка популярности IPv6 в трафике Cloudflare

Многие популярные сайты до сих пор остаются недоступны по IPv6, например, при анализе ответов DNS-серверов, обслуживающих 100 наиболее популярных доменов (Top100), на которые приходится 55% всех запросов записей «A» и «AAAA», в 39.2% случаев на запросы возвращаются только IPv4 адреса, т.е. уровень поддержки IPv6 для списка Top100 составляет 60.8%, что заметно выше общего показателя 43.3%. Если применить ранее предложенное сопоставление возможностей клиентов и серверов без учёта доменов из списка Top100, то возможность установки соединения по IPv6 снижается с 13.2% до 8%.

Источник: opennet.ru

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