Оценка популярности IPv6 в трафике Cloudflare

Компания Cloudflare проанализировала степень внедрения протокола IPv6 в глобальной сети, используя в качестве источника данных сведения о трафике в своих сервисах. В трафике сети доставки контента число пользователей, поддерживающих IPv6, оценено в 35.9% (доля поддержки IPv6 среди ботов составляет 24%, а среди людей — 46%). Для сравнения по данным интернет-регистратора APNIC общемировая степень внедрения IPv6 оценена в 36.64%. Лидеры по внедрению IPv6: Индия (81.53%), Малазия (69.48%), Франция (66.67%), Бельгия (66.02%) и Германия (64.91%). В России уровень поддержки IPv6 составляет 10.84%, Украине — 11.76%, Беларуси — 13.59%, Казахстане — 14.61%, Узбекистане — 0.15%, Киргизии — 0.05%.

Вышеуказанные данные охватывают только поддержку IPv6 на стороне клиентов, поэтому для того, чтобы понять насколько серверы готовы к обслуживанию запросов по IPv6 дополнительно произведён анализ трафика DNS-сервиса 1.1.1.1 (2606:4700:4700::1111). Уровень поддержки IPv6 среди пользователей DNS-сервиса Cloudflare составил 30.5%, а среди серверов — 43.3% при подсчёте числа DNS-запросов и ответов с записями «A» (IPv4) и «AAAA» (IPv6). При объединении данных о запросах и ответах получилось, что лишь в 13.2% случаях соединения с сервером могут быть установлены через IPv6, а не через IPv4, т.е. имеется одновременная поддержка IPv6 как на стороне клиента, так на стороне запрошенного сервера.

Многие популярные сайты до сих пор остаются недоступны по IPv6, например, при анализе ответов DNS-серверов, обслуживающих 100 наиболее популярных доменов (Top100), на которые приходится 55% всех запросов записей «A» и «AAAA», в 39.2% случаев на запросы возвращаются только IPv4 адреса, т.е. уровень поддержки IPv6 для списка Top100 составляет 60.8%, что заметно выше общего показателя 43.3%. Если применить ранее предложенное сопоставление возможностей клиентов и серверов без учёта доменов из списка Top100, то возможность установки соединения по IPv6 снижается с 13.2% до 8%.



Источник: opennet.ru