Organic Maps в Google Summer of Code 2024

Organic Maps призывает всех желающих принять участие в ежегодной программе Google Summer of Code 2024 (GSoC), в рамках которой контрибьюторы (не только студенты!) со всего мира участвуют в разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом под руководством опытных наставников из различных организаций. Мы участвуем в программе третий год подряд.

Мы делаем открытые мобильные офлайн карты для путешественников и любителей активного отдыха на основе данных OpenStreetMap. Приложение уже установили более миллиона пользователями из 186 стран мира. Приложение доступно в F-Droid, Google Play, AppStore и даже FlatHub (desktop версия для разработки). Про нас пишут в блогах и упоминают в ведущих СМИ. На GitHub проекте более 8k ⭐ и около 700 forks.

Мы призываем всех желающих попробовать силы для участия в проекте и программе GSoC в частности.

Проект написан преимущественно на С++ (основное ядро работы с картами и рендеринга) с Android фронтендом на Java, iOS фронтендом на Swift/ObjectiveC и Desktop версией для разработки на Qt для Linux. Для участия в GSoC можно выбрать одну из идей из списка или предложить свою на базе запросов на GitHub. Мы поможем вам с формулировкой proposal для участия в программе и другими формальными деталями.

Участвуя в проекте, вы не только сможете заработать $3000-$6000 от Google, но и получите ценный опыт разработки продукта с миллионной аудиторией, постоянно растущей во всем мире. Вы увидите живую обратную связь от пользователей и то, как результат вашей работы улучшает их опыт взаимодействия с приложением. Ваш публичный профайл и резюме определенно точно улучшатся тоже.

Приходите на GitHub, в русскоязычную группу в Telegram или пишите на почту [email protected]. Приём заявок в GSoC 2024 заканчивается 2 апреля 2024.

P.S. Для контрибьюторов, которые не проходят по формальным критериям в программу Google и/или не могут получать деньги напрямую от Google, мы готовы предложить аналогичные условия стажировки без ограничений Google, в том числе без привязки к летнему периоду.

Источник: linux.org.ru