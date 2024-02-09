Представлено семейство атомарно обновляемых дистрибутивов Fedora Atomic Desktops

Проект Fedora объявил об унификации именования пользовательских сборок дистрибутива Fedora Linux, в которых применяется атомарная модель обновления и монолитная компоновка системы. Подобные варианты дистрибутива выделены в отдельное семейство Fedora Atomic Desktops, сборки в котором будут именоваться «Fedora название_рабочего_стола Atomic».

При этом для уже узнаваемых и давно существующих атомарных сборок решено сохранить старое название, так как они уже стали узнаваемыми брендами. В итоге, Fedora Silverblue на базе GNOME и Fedora Kinoite на базе KDE сохранят прежние имена. Под старыми именами также продолжат распространяться атомарно обновляемые сборки Fedora CoreOS и Fedora IoT, не предназначенные для рабочих станций.

При этом относительно новые сборки Fedora Sericea и Fedora Onyx будут распространяться под новыми именами Fedora Sway Atomic и Fedora Budgie Atomic. Новые имена также будут присваиваться при при появлении новых редакций, таких как Fedora Xfce Atomic (проект Fedora Vauxite), Fedora Pantheon Atomic, Fedora COSMIC Atomic и т.п. Предполагается, что изменение уменьшит неразбериху, вызванную присвоением атомарным редакциям произвольных имён, не отражающим атомарный характер сборки и используемый рабочий стол.

Атомарные сборки Fedora поставляются в форме монолитного образа, не разделяемого на отдельные пакеты и обновляемого как единое целое через замену системного образа целиком. Базовое окружение собирается из официальных RPM-пакетов Fedora при помощи инструментария rpm-ostree и монтируется в режиме только для чтения. Для установки и обновления дополнительных приложений применяется система самодостаточных пакетов flatpak, при помощи которой приложения отделяются от основной системы и запускаются в отдельном контейнере.

Тем временем, разработчики Ubuntu изменили планы в отношении атомарно обновляемого дистрибутива Ubuntu Core Desktop, который не успевают довести до готовности к весеннему LTS-выпуску Ubuntu 24.04. Ubuntu Core Desktop создаётся на платформе Ubuntu Core и включает только приложения, оформленные с использование пакетов в формате Snap. Разработчики решили не торопиться и не выпускать сырой продукт. Примерная дата выхода первой версии Ubuntu Core Desktop не называется, отмечается только то, что выпуск будет сформирован после того, как удастся устранить все имеющиеся недоработки.



Источник: opennet.ru