Проект openSUSE подвёл итоги конкурса логотипов

Опубликованы результаты конкурса по выбору новых логотиов для проекта openSUSE и развиваемых в его составе дистрибутивов Tumbleweed, Leap, Slowroll и Kalpa. Победители были отобраны в результате общедоступного голосования:

Основной логотип openSUSE

openSUSE Tumbleweed. Победителями признаны сразу три логотипа, показавшие очень близкие результаты.

openSUSE Leap

openSUSE Slowroll

openSUSE Kalpa

Работа по замене логотипа проводится в рамках инициативы по дистанцированию элементов брендинга openSUSE от проекта SUSE. До сих пор в компании SUSE и свободном проекте openSUSE использовался общий логотип, что вызывало путаницу и искажённое восприятие проекта у потенциальных пользователей. Cтарому логотипу также были присущи такие недостатки, как использование слишком яркого цвета для печати на светлом фоне, плохое масштабирование и непригодность для очень мелких кнопок (логотип терял узнаваемость уже при размере 48×48).

Одним из требований к новым логотипам была возможность идентифицировать проект без текста, только по изображению (старые логотипы SUSE и openSUSE используют одно и то же изображение зелёного хамелеона с разным текстовым описанием). В случае возрождения идеи выноса разработки openSUSE в отдельную некоммерческую организацию, наличие отдельных логотипов упростит процесс разделения владения торговыми марками на бренды, связанные с openSUSE.