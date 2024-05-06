Red Hat Enterprise Linux 9.4

1 мая вышла версия 9.4 дистрибутива RHEL. По утверждениям компании, упор в нём сделан на облегчение работы и управления облачными вычислениями, в т.ч. с вовлечением ИИ, и на автоматизацию различных процессов. По своей задумке, так они пытаются отвечать чаяниям большей части своих клиентов, 88% из которых отметили в последнее время резкий рост сложности своих вычислительных систем и управления ими.

Поддерживаемые архитектуры:

— AMD и Intel 64-bit (x86-64-v2);

— 64-bit ARM (ARMv8.0-A);

— IBM Power Systems, Little Endian (POWER9);

— 64-bit IBM Z (z14).

Из технологий, которым указали на дверь (deprecated), можно отметить поддержку NVDIMM, SHA-1, SCP, libdb, линкование с 32-битными версиями multilib-ов, Motif. Даже GTK2 и Libre Office, как и ещё куча всего, окажутся доступными в этом релизе в последний раз. В случае LO разработчики RHEL предлагают впредь пользоваться флэтпаком или официальными RPM пакетами от разработчиков проекта.

Подробнее обо всём можно узнать в заметках к релизу:

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/html…

Источник: linux.org.ru