Релиз библиотеки декодирования изображений SAIL 0.9.0

Опубликован релиз C/C++ библиотеки декодирования изображений SAIL 0.9.0, которую можно использовать для создания просмотрщиков изображений, загрузки изображений в память, загрузки ресурсов при разработке игр и т.п. Библиотека продолжает развитие декодировщиков форматов изображений ksquirrel-libs из программы KSquirrel, которые были переписаны с С++ на язык С. Программа KSquirrel существует с 2003 года (сегодня проекту исполнилось ровно 20 лет), но разработка просмотрщика была прекращена в 2008 году вместе с KDE3. Код SAIL распространяется под лицензией MIT. Поддерживается работа в Windows, macOS и Linux.

Ключевые особенности: