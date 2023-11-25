После полутора лет разработки представлен релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 5.0. Проект развивается силами сообщества после того, как компания Mandriva S.A. передала управление проектом в руки некоммерческой организации «OpenMandriva Association». Для загрузки предлагаются Live-сборки для архитектуры x86_64 с KDE (полная 3.0 ГБ, сокращённая 2.5 ГБ и оптимизированная для процессоров AMD Ryzen, ThreadRipper и EPYC), GNOME и LxQt. Отдельно в ближайшее время будут опубликованы серверная сборка и образы для плат на базе архитектуры ARM64 (Raspberry Pi 4). Пользователи непрерывной обновляемой ветки OpenMandriva ROME, в рамках которой предоставлялся доступ к развиваемым для ветки OpenMandriva Lx 5 новшествам, уже получили все необходимые обновления (отдельно обновлять дистрибутив не требуется).

Основные изменения: