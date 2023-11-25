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Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 5.0

После полутора лет разработки представлен релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 5.0. Проект развивается силами сообщества после того, как компания Mandriva S.A. передала управление проектом в руки некоммерческой организации «OpenMandriva Association». Для загрузки предлагаются Live-сборки для архитектуры x86_64 с KDE (полная 3.0 ГБ, сокращённая 2.5 ГБ и оптимизированная для процессоров AMD Ryzen, ThreadRipper и EPYC), GNOME и LxQt. Отдельно в ближайшее время будут опубликованы серверная сборка и образы для плат на базе архитектуры ARM64 (Raspberry Pi 4). Пользователи непрерывной обновляемой ветки OpenMandriva ROME, в рамках которой предоставлялся доступ к развиваемым для ветки OpenMandriva Lx 5 новшествам, уже получили все необходимые обновления (отдельно обновлять дистрибутив не требуется).

Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 5.0

Основные изменения:

  • Проведена реорганизация структуры файловой системы — все исполняемые файлы и библиотеки из корневых директорий перенесены в раздел /usr (каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr).
  • Компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 17. Для сборки всех компонентов дистрибутива можно обойтись только Clang, в том числе доступен вариант пакета с ядром Linux, собранный в Clang.
  • Обновлены системные пакеты, в том числе ядро Linux 6.6.2, systemd 254.5, GCC 13.1, glibc 2.38, binutils 2.41, инсталлятор Calamares 3.2.62.
  • Обновлены компоненты рабочего стола и графического стека: KDE Plasma 5.27.9, KDE Frameworks 5.112, KDE Gear 23.08.3, LxQt 1.4, Qt 5.15.11, Xorg 21.1.9, Wayland 23.2.2, Mesa 23.3.0 rc4.3
  • Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 7.6.3, Falkon 23.08.3, Firefox 120, Chromium 119, Krita 5.2.1, GIMP 2.10.36, Calligra Suite 3.3.0, Digikam 8.1.0, SMPlayer 23.6.0, VLC 3.0.18, Virtualbox 7.0.12a, OBS Studio 30.0.0.
  • Возобновлена поддержка установки на разделы с ФС BTRFS и XFS.
  • Помимо предлагаемого по умолчанию пакетного менеджера dnf4 в качестве альтернатив предложены dnf5 и zypper.
  • Добавлена поддержка пакетов в формате Flatpak.
  • Началось формирование урезанной сборки с KDE и cборки с пользовательским окружением LXQt.
    Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 5.0
  • Обновлены развиваемые для OpenMandriva приложения OM Welcome, OM Control Center, Repository Selector (repo-picker), Update Configuration (om-update-config).
  • Как и ранее в сборках присутствует конфигуратор Desktop Presets (om-feeling-like), предлагающий набор преднастроек, позволяющих придать рабочему столу KDE Plasma внешний вид других окружений (например, сделать похожим на интерфейс Ubuntu, Windows 7, Windows 10, macOS, Plasma).
  • Продолжается работа над портом для архитектуры RISC-V, который возможно войдёт в состав релиза 6.0.

Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 5.0
Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 5.0


Источник: opennet.ru

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