Выпуск дистрибутива Radix cross Linux 1.9.226

Доступна очередная версия дистрибутива Radix cross Linux 1.9.226, построенного с использованием собственной системы сборки Radix.pro, упрощающей формирование дистрибутивов для встраиваемых систем. Cборки дистрибутива доступны для устройств на базе архитектуры RISC-V, ARM/ARM64, MIPS и x86/x86_64. Загрузочные образы, приготовленные по инструкциям раздела Platform Download, содержат локальный репозиторий пакетов и поэтому установка системы не требует подключения к сети Internet. Код сборочной системы распространяется под лицензией MIT.

Выпуск 1.9.226 дополнен сборкой GRUB и EDK II для устройства Orange Pi 5 на базе SoC RK3588s. Образ EDK II (orange-pi5.spi-flash.image) доступен в каталоге orange-pi5 и может быть прошит с помощью U-Boot или mtd-utils. Если же установить систему с помощью утилиты Setup на NVMe-диск (/dev/nvme0n1), то EDK II будет прошит автоматически и далее с платой можно работать так, как мы привыкли работать с обычными ПК и инсталлировать различные OS с внешних носителей.

Следует также отметить выпуск образа для SBC VisionFive2 с архитектурой RISC-V. Для данной архитектуры создан инструментарий, позволяющий собирать как программы использующие GNU Libc, так и писать программы для микроконтроллеров GD32VF103 и многих других. Инструментарий можно найти в каталоге toolchains для всех популярных архитектур.



Источник: opennet.ru