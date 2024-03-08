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Выпуск Phosh 0.37, GNOME-окружения для смартфонов

Опубликован релиз Phosh 0.37, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

Выпуск Phosh 0.37, GNOME-окружения для смартфонов
В новом выпуске:

  • Добавлена возможность выбора беспроводной сети через выпадающую панель быстрых настроек.
  • Добавлена возможность реализации новых быстрых настроек при помощи плагинов.
  • В плагинах разрешено использование некоторых внутренних компонентов Phosh.
  • Обеспечена загрузка фоновых изображений в асинхронном режиме.
  • Добавлены быстрые настройки для блокировки вызова хранителя экрана и перехода в спящий режим во время определённой активности.
  • В композитном сервере Phoc задействовано расширение wlr_render_pass и Wayland-протокол fractional-scale-v1 (дробное масштабирование), разрешена настройка параметров масштабирования вывода.
  • Экранная клавиатура squeekboard обновлена до версии 1.23.0.
  • В конфигураторе phosh-mobile-settings улучшена компоновка списка избранных приложений, улучшен выбор звукового файла при настройке обратной связи, предоставлена возможность добавления фильтра списка приложений.
  • В gmobile, обработчиках для работы GNOME на мобильных устройствах, добавлена поддержка устройств:
    • Daria Bond
    • Gigaset GS5
    • Gigaset GX4
    • Google Pixel 6
    • Google Pixel 6 Pro
    • Motorola ThinkPhone
    • Volla Phone 22
    • Volla Phone X23
    • Xiaomi POCO M2 Pro
    • Xiaomi Redmi 7
    • Xiaomi Redmi 9C
    • Xiaomi Redmi 9C NFC
    • Xiaomi Redmi Note 7
    • Xiaomi Redmi Note 9 Pro
    • Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max
    • Xiaomi Redmi Note 9S
  • Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.17.1, GNOME 45, feedbackd 0.2.1, feedbackd-device-themes 0.1.0, callaudiod 0.1.7, wys 0.1.12, mmsd-tng 2.5.0.

Источник: opennet.ru

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