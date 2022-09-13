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Выпуск раскладки клавиатуры Ручей 2.0 с исправлениями от сообщества

Опубликована версия 2.0 инженерной раскладки клавиатуры Ручей. Раскладка позволяет без переключения на латиницу вводить спецсимволы, такие как «{}[]<>», используя правую клавишу Alt, что упрощает набор технических текстов с использованием разметки Markdown, Yaml и Wiki, а также кода программ на русском языке. Также доступен и английский вариант раскладки имеющий одинаковый с русским вариантом расположение спецсимволов. Наработки проекта распространяются как общественное достояние.

Изменения в новой версии:

  • Раскладки теперь полностью базируются на русском варианте;
  • На своё место вернулась двойная кавычка и гравис;
  • Изменено расположение апострофа и параграфа;
  • Убрана идентификация раскладок как кириллицы и латиницы;
  • Для Linux раскладки теперь не относятся к категории «exotic» и размещены в base.xml;
  • Для GNOME исправлена идентификация раскладок как «ru» и «en».

В подготовке новой версии большое участие приняло сообщество opennet.ru и linux.org.ru. С версии 2.0 все изменения заморожены, символы своё положение менять не будут. Для Linux раскладки будут штатно доступны в выпуске пакета xkeyboard-config 2.37. Также в выпуск вошли варианты раскладки для Windows и macOS.

Макет русского варианта раскладки:

Выпуск раскладки клавиатуры Ручей 2.0 с исправлениями от сообщества

Макет английского варианта раскладки:

Выпуск раскладки клавиатуры Ручей 2.0 с исправлениями от сообщества


Источник: opennet.ru

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